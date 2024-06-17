ميشال ضاهر يرد على وزير الطاقة

في إطلالته اليوم في برنامج نهاركم سعيد حاول وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض تسخيف إثارتنا لموضوع الرخص التي منحتها الحكومة في أيار من العام ٢٠٢٢ ل ١١ شركة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية،وحاول الوزير فياض أن يسخر من طلبنا بإلغاء هذه الرخص او ال ٩ المتبقية…
— Michel Daher (@mgdaher) June 17, 2024
في إطلالته اليوم في برنامج نهاركم سعيد حاول وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض تسخيف إثارتنا لموضوع الرخص التي منحتها الحكومة في أيار من العام ٢٠٢٢ ل ١١ شركة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية،وحاول الوزير فياض أن يسخر من طلبنا بإلغاء هذه الرخص او ال ٩ المتبقية…