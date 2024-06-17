السفارة الإيطالية نعت الجنرال غراتسيانو

نعت السفارة الإيطالية في بيان، "بمزيد من الأسى والحزن الجنرال كلاوديو غراتسيانو الذي تولّى قيادة قوات حفظ السلام في لبنان (٢٠٠٧-٢٠١٠)، البلد الذي احتل مكانة خاصة في قلبه".



وأفادت بأنه "حائز وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور في الجمهورية اللبنانية".