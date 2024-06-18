حبيب للـLBCI: فتحنا أبواب الانتساب لإعطاء قروض للإسكان وهذه هي الشروط المطلوبة للاستفادة

أكّد رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان أنطوان حبيب فتح أبواب الانتساب، لإعطاء قروض من الصندوق العربيّ للتنمية الاجتماعية، منذ الثالث من حزيران.



وأوضح، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد"، عبر الـLBCI، أنّ القروض تشمل ذوي الدخل المحدود والمتوسط.



كما أوضح حبيب أن انواع القروض تكمن في شراء شقة أو بناء أو ترميم أو الطاقة الشمسية.



وقال: "على الشقة أن تكون تحت الـ150 متراً وألّا يكون مقدم الطلب مستفيدًا من قرض مدعوم كما يجب ألّا يكون مالك أراض في لبنان وضرورة ان يكون لبنانيًا."



وشدّد على أنّ القروض تشمل ستة ألاف وحدة سكنية على مدة خمس سنوات.



ولفت حبيب إلى وجوب تأمين عشرين في المئة من قيمة الشقة وتأمين بين 1200 و1500 دولار شهريا، لذوي الدخل المحدود.



وأشار إلى وجوب أن يكون مبلغ الـ1200 إلى 1500 دولار مؤمّنًا من راتب الفرد أو كفلاء له.



وأكّد ألّا دور للتدخلات السياسية وغير السياسية للاستفادة من هذه القروض.



وقال إن مشروع القرض شمل ذوي الاحتياجات الخاصة، "لأنّنا نعتبرهم مظلومين."



وكشف وجود 1200 طلب مطابق للشروط سيبدأ اصحابها بالاستفادة اعتباراً من أوّل تموز المقبل ، شرط أن يقدّموا المستندات المطلوبة.



وفي هذا الاطار، كشف حبيب عن أنّه لدى زيارته سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري، اتفقا على المضي بملحق خاص بالإسكان، إضافة إلى القروض المعطاة.



وأوضح أنّها اتفاقية إضافية سيوقع مجلس الوزراء اللبنانيّ عليها.