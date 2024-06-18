هوكشتاين من عين التينة: الوضع دقيق جدًا في لبنان..

شدد المبعوث الاميركي آموس هوكستين على ضرورة وقف النزاع على الحدود بين لبنان وإسرائيل، معتبرا "ان النزاع المستمرّ على جانبي الخطّ الأزرق استمرّ طويلاً ومن مصلحة الجميع وقفه مشيراً الى ان الوضع دقيق جدا في لبنان".





ولفت هوكشتاين بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التين إلى أن "الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل في غاية الخطورة وان السعي يتركز على وقف التصعيد تفاديا لحرب كبيرة"، ووصف محادثاته مع رئيس مجلس النواب بالجيّدة وان البحث تطرق الى الاتفاق المطروح". ولفت هوكشتاين بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التين إلى أن "الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل في غاية الخطورة وان السعي يتركز على وقف التصعيد تفاديا لحرب كبيرة"، ووصف محادثاته مع رئيس مجلس النواب بالجيّدة وان البحث تطرق الى الاتفاق المطروح".



وجدد التأكيد على أن الهدف الأساس هو "تجنب مزيد من التصعيد بين إسرائيل ولبنان لعدم الوصول إلى حرب مفتوحة".



وقال هوكشتاين "النزاع بين حزب الله وإسرائيل استمر لوقت كاف ويجب وضع حلول حاسمة". وجدد التأكيد على أن الهدف الأساس هو "تجنب مزيد من التصعيد بين إسرائيل ولبنان لعدم الوصول إلى حرب مفتوحة".وقال هوكشتاين "النزاع بين حزب الله وإسرائيل استمر لوقت كاف ويجب وضع حلول حاسمة".

واضاف: "التهدئة على الحدود ستسمح بعودة السكان لجنوب لبنان وشمال إسرائيل".