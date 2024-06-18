وفد “الجمهورية القوية” للراعي: على برّي الدعوة بأسرع وقت لعقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس

عرض البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الملف الرئاسي مع وفد من تكتل الجمهورية القوية، الذي تحدث بإسمه النائب زياد الحواط.



واشار الحواط الى "اننا نعيش اليوم ازمة كيانية مصيرية ولبنان ومستقبل المسيحيين واللبنانيين على المحك، لذلك شدد صاحب الغبطة على ضرورة ان يدعو الرئيس بري بأسرع وقت ممكن الى عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بمواصفات انقاذية اصلاحية لاعادة البلد الى السكة الصحيحة من اجل اعادة بنائه".



وقال "الجميع يرى حجم الانهيار الحاصل والدمار وحروب الآخرين على ارضنا وانعكساتها على الاقتصاد وهجرة الشباب، فهذا البلد يجب ان يكون لديه رأس هرم هو الذي يقرر سياسة البلد الداخلية والخارجية لا ان يكون هناك مكونا حزبيا يأخذ البلاد الى حروب لا علاقة للبنانيين بها ولم يستشر احد لا الدولة اللبنانية ولا الشعب اللبناني الذي يدفع ثمن هذه الحرب ، لذا كل هذا الموضوع يبدأ بإنتخاب رئيس للجمهورية".



وناشد الحواط من بكركي رئيس المجلس النيابي للدعوة في اسرع وقت ممكن لجلسات متتالية وان يفتتح ابواب البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية، مؤكدا انه لا توجد اولوية تعلو على ضرورة ان يكون للبنان رئيس بحجم هذه المخاطر ، رئيس يتمتع بمستوى معيّن من الطاقات والامكانيات لانتشال هذا البلد من الازمة الكيانية التي يعيشها والبدء بمسرة الاصلاح وغير ذلك لبنان الى المزيد من الانهيار والدمار والتحلل.