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الجيش الاسرائيلي يعلن الموافقة على "خطط عملياتية لهجوم في لبنان"

أخبار لبنان
2024-06-18 | 14:34
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الجيش الاسرائيلي يعلن الموافقة على "خطط عملياتية لهجوم في لبنان"

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء "الموافقة" على خطط عملياتية لهجوم في لبنان، فيما يتواصل التصعيد منذ أكثر من ثمانية أشهر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
     
وقال الجيش في بيان إن "قائد القيادة الشمالية الميجور أوري غوردين ورئيس مديرية العمليات الميجور أوديد باسيوك، أجريا تقييما مشتركا للوضع في القيادة الشمالية. وفي إطار تقديم الوضع تمت الموافقة على خطط عملياتية لهجوم في لبنان".

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