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البنتاغون ردا على سؤال عن هجوم إسرائيلي محتمل في لبنان: لا أحد يريد أن يرى حربا إقليمية أوسع

أخبار لبنان
2024-06-18 | 15:02
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البنتاغون ردا على سؤال عن هجوم إسرائيلي محتمل في لبنان: لا أحد يريد أن يرى حربا إقليمية أوسع
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البنتاغون ردا على سؤال عن هجوم إسرائيلي محتمل في لبنان: لا أحد يريد أن يرى حربا إقليمية أوسع

اعلنت وزارة الدفاع الأميركية إن الولايات المتحدة لا تريد حربا إقليمية أوسع نطاقا في الشرق الأوسط وذلك في الوقت الذي أقر فيه الجيش الإسرائيلي خططا عملياتية لهجوم في لبنان.
 
وقال الميجر جنرال باتريك رايدر "لن أخوض في افتراضات وأتكهن بما قد يحدث بخلاف القول بأنه لا أحد يريد رؤية حرب إقليمية أوسع نطاقا".

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