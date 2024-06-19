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هاشم للـLBCI: مبادرة بري كانت ستؤدّي إلى انتخاب رئيس للجمهورية

أخبار لبنان
2024-06-19 | 03:43
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هاشم للـLBCI: مبادرة بري كانت ستؤدّي إلى انتخاب رئيس للجمهورية
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هاشم للـLBCI: مبادرة بري كانت ستؤدّي إلى انتخاب رئيس للجمهورية

أكّد النائب قاسم هاشم أنّ الدافع لزيارة الموفد الأميركيّ آموس هوكشتاين إلى لبنان هو دعوة الإدارة الاميركية مباشرة بشخص الرئيس جو بايدن إلى القيام بذلك.

وذكّر، في برنامج "نهاركم سعيد"، عبر الـLBCI، أنّ الموفدين الذين زاروا لبنان، سابقًا، حملوا التهديدات الاسرائيلية بشنّ حرب، "فما حملة هوكشتاين من تهديد ليس بجديد".

ورأى أنّ لبنان في حرب مفتوحة مع إسرائيل وأنّ اللبنانيين جميعهم، من دون استثناء، لا يريدون حربًا.

وشدّد على أنّ الولايات المتحدة الأميركية تعمل على التهدئة في المِنطقة، لأنّها تخدم مصالحها في الانتخابات الأميركية.

وفي ملف رئاسة الجمهورية، اعتبر هاشم أنّ مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري كانت ستؤدّي إلى انتخاب رئيس.

وأوضح أنّ المبادرة كانت عبارة عن لقاء مدته القصوى أسبوع، تُبحث فيها مواصفات الرئيس التي تنطبق على واقع لبنان الحالي.

وقال: "كانت لتتّضح الصورة في شأن القدرة على الاتفاق على المواصفات أم لا، منذ اليومين الاولين من الحوار."

وأضاف: "في حال عدم الاتفاق، يطرح كل فريق مرشّحه في صندوق الاقتراع." 
 

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