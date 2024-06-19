ميقاتي إستقبل سفيري قطر والنروج وبحث مع علامة في موضوع جوازات سفر المغتربين

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سفير قطر لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن بن فيصل الثاني آل ثاني، وتم عرض للمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين.



سفير النروج



كذلك، استقبل الرئيس ميقاتي سفير النروج في لبنان مارتين ياتفيك في زيارة وداعية.



النائب علامة



وكما إستقبل رئيس الحكومة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب فادي علامة الذي قال بعد اللقاء: "عرضت مع الرئيس ميقاتي الأوضاع في الجنوب، والتقارير التي تردنا عن الأضرار جراء الاعتداءات الإسرائيلية، كما تابعنا موضوع الهبات المخصصة للنازحين من قرى المواجهة في الجنوب. كذلك اثرت مع الرئيس ميقاتي موضوع جوازات السفر للمغتربين اللبنانيين الذين يهمنا عودتهم، خصوصا في موسم الصيف، بعد ان تلقينا الكثير من الشكاوى بشأن ضرورة حصولهم على الجواز البيومتري لكي يتمكنوا من المجيء الى لبنان، وقد اشار ميقاتي الى أنه سيعرض الموضوع على المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري لتسهيل الامر".