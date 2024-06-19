الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي إستقبل سفيري قطر والنروج وبحث مع علامة في موضوع جوازات سفر المغتربين

أخبار لبنان
2024-06-19 | 03:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي إستقبل سفيري قطر والنروج وبحث مع علامة في موضوع جوازات سفر المغتربين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ميقاتي إستقبل سفيري قطر والنروج وبحث مع علامة في موضوع جوازات سفر المغتربين

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سفير قطر لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن بن فيصل الثاني آل ثاني، وتم عرض للمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

سفير النروج

كذلك، استقبل الرئيس ميقاتي سفير النروج في لبنان مارتين ياتفيك في زيارة وداعية.

النائب علامة

وكما إستقبل رئيس الحكومة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب فادي علامة الذي قال بعد اللقاء: "عرضت مع الرئيس ميقاتي الأوضاع في الجنوب، والتقارير التي تردنا عن الأضرار جراء الاعتداءات الإسرائيلية، كما تابعنا موضوع الهبات المخصصة للنازحين من قرى المواجهة في الجنوب. كذلك اثرت مع الرئيس ميقاتي موضوع جوازات السفر للمغتربين اللبنانيين الذين يهمنا عودتهم، خصوصا في موسم الصيف، بعد ان تلقينا الكثير من الشكاوى بشأن ضرورة حصولهم على الجواز البيومتري لكي يتمكنوا من المجيء الى لبنان، وقد اشار ميقاتي الى أنه سيعرض الموضوع على المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري لتسهيل الامر".

أخبار لبنان

ميقاتي

سفير

قطر

النروج

فادي علامة

جوازات السفر

مغتربين

LBCI التالي
اجتماع في السراي لبحث ملف النازحين السوريين
هاشم للـLBCI: مبادرة بري كانت ستؤدّي إلى انتخاب رئيس للجمهورية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-06-03

ميقاتي تسلّم دعوة من سفيري مصر والأردن للمشاركة في مؤتمر "الاستجابة الإنسانية في غزة"

LBCI
أخبار دولية
2024-05-22

إسرائيل تستدعي سفيريها في إيرلندا والنروج بعد تحرك البلدين نحو الإعتراف بدولة فلسطين

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-22

إسرائيل تستدعي سفيريها في إيرلندا والنروج بعد تحرك بلديهما نحو الإعتراف بدولة فلسطين

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-17

سفير قطر لدى لبنان من دوما: قطر هي رقم واحد من عدد السياح في لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:35

ميقاتي ترأس اجتماعا لبحث موضوع النازحين... البيسري: طلبنا مجدداً من المفوضية تزويدنا بالداتا كاملة

LBCI
أخبار لبنان
06:24

المفتي قبلان: ما يجري في جبهة الجنوب يساهم في بقاء المسيحيين

LBCI
أمن وقضاء
06:15

القاضية اسكندر توضح أسباب الغاء المحكمة الألمانية مذكرة التوقيف بحق رياض سلامة

LBCI
أخبار لبنان
06:10

ميقاتي يلتقي صفير وحبيب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-05-07

ملكة جمال لبنان 1996 نسرين نصر في زفاف مايا رعيدي.. هكذا أصبحت بعد 28 سنة على تتويجها!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-14

ارقام وحقائق عن بطولة امم أوروبا لكرة القدم قبل افتتاح المنافسات

LBCI
منوعات
10:29

بعد 4 أشهر من المواعدة الافتراضية... شابة تكتشف أمرا صادما عن حبيبها وتنفجر بالبكاء!

LBCI
خبر عاجل
2024-04-14

فادي حنا نقيبا للمهندسين في بيروت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:11

اجتماع في السراي لبحث ملف النازحين السوريين

LBCI
رياضة
13:53

كأس الامم الاوروبية.. بين مباراة صعبة ومباراة منتظرة

LBCI
رياضة
13:50

بوسطن يتوج بلقبه الـ١٨

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

في اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية.. تداعياته على المجتمع وإمكانيات مكافحته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

هوة قطين عازار في المتن الأعلى.. خزان من الموارد الطبيعية نحو تنمية مستدامة !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الفراغ الرئاسي يؤرق الفاتيكان... ومسؤوله الثاني في بيروت لخمسة أيام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

كازينو صوفر اول كازينو في الشرق الأوسط مرّ بحقبات تاريخية متعددة وبقي صامدًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

كازينو لبنان يفتتح موسم الحفلات الصيفية مع السوبر ستار راغب علامة والموسيقي غي مانوكيان

LBCI
أخبار لبنان
13:36

تعميم للمديرية العامة للتعليم المهني للطلاب في محافظتي الجنوب والنبطية... اليكم تفاصيله

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:19

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
13:02

لم يتمكنا من حضور حفل زفافهما... محاولة فاشلة وصورة والنتيجة مأساوية! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
17:34

يديعوت أحرونوت نقلا عن مركز أبحاث أمنية: مسيرة حزب الله من طراز هدهد 1 التي وصلت إلى خليج حيفا إيرانية الصنع

LBCI
آخر الأخبار
14:38

هيئة البث الإسرائيلية: هوكشتاين قال لنتنياهو إن نصر الله غير مستعد لوقف إطلاق النار في الشمال قبل وقف حرب غزة

LBCI
أخبار دولية
13:24

هكذا قرأت اسرائيل فيديو طائرة الهدهد الذي نشره حزب الله

LBCI
منوعات
13:17

"كانت عائلتي تحضر لجنازتي"... استيقظت بأعجوبة من غيبوبتها وما اكتشفته غيّر حياتها!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:26

بعد هذا العدد من السنوات... اليوم سيصبح 25 ساعة!

LBCI
أخبار لبنان
14:34

الجيش الاسرائيلي يعلن الموافقة على "خطط عملياتية لهجوم في لبنان"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More