حريق في المسيل حريصا في جرد تنوربن

شب حريق كبير في منطقة المسيل حريصا في جرد تنوربن.



والتهم الحريق مساحة واسعة من اشجار التفاح والكرز وحاصر المنزل.



وساهمت الرياح والحرارة في اتساع رقعتها.



وتدخلت عناصر الدفاع المدنيّ.