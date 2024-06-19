ميقاتي يلتقي صفير وحبيب

زار رئيس جمعية المصارف سليم صفير يرافقه رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي.



وعرضوا التطورات العامة في البلاد وسيّما الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية.