اتحاد نقابات الافران في مؤتمر صحافيّ: للبحث في واقع القطاع

عقد اتحاد نقابات الافران في لبنان مؤتمرًا صحافيًا في منطقة فوار انطلياس.



وحضر المؤتمر رئيس الاتحاد ناصر سرور ونقباء الافران، للبحث في واقع القطاع.



وأوضحوا ماحصل، مؤكّدين التزامهم بشروط السلامة الغذائية.