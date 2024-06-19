ميقاتي ترأس اجتماعا لبحث موضوع النازحين... البيسري: طلبنا مجدداً من المفوضية تزويدنا بالداتا كاملة

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا ظهر اليوم في السراي، لبحث موضوع النازحين السوريين، شارك فيه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا وممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ايفو فرايسن.



وتم خلال الاجتماع البحث في الخطة التي وضعتها المديرية العامة للأمن العام لمعالجة ملف النازحين السوريين بما يتوافق مع الأنظمة اللبنانية والقوانين الدولية ومذكرة التفاهم بين المديرية العامة للأمن العام والمكتب الاقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الموقعة عام 2003.



البيسري



وقال اللواء الياس البيسري بعد الاجتماع: "طلبنا مجدداً من المفوضية تزويدنا بالداتا كاملة تحت طائلة تطبيق "الخطة ب" التي أصبحت جاهزة وتحصيل الداتا بأنفسنا.