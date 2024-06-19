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لجنة الشؤون الخارجية أطلعت سفراء دول آسيا وأستراليا على أضرار الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على الجنوب
أخبار لبنان
2024-06-19 | 07:55
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لجنة الشؤون الخارجية أطلعت سفراء دول آسيا وأستراليا على أضرار الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على الجنوب
عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين اجتماعا، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فادي علامة وحضور الأعضاء النواب مع سفراء عدد من الدول، اضافة الى ممثلي الادارات المعنية.
وقال علامة بعد اللقاء: "لقاء اليوم يأتي ضمن سلسلة لقاءات نقوم بها مع السلك الخارجي، ولقاؤنا اليوم كان مع سفراء دول آسيا وأستراليا. وكان اللافت الحضور الكثيف للسفراء من كوريا، كازاخستان، الهند، اليابان، بنغلادش، ماليزيا، الفيليبين، الصين، سريلانكا، باكستان، اندونيسيا واستراليا".
وأضاف: "استمع السفراء للتقرير الذي وضعته السيدة تمارا الزين من مجلس البحوث العلمية وللتقرير الذي وضعه مجلس الجنوب والذي غطى بالارقام الموثقة حجم الدمار نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على الجنوب. تم التوضيح أن هناك أكثر من 5 آلاف اعتداء حصل من قبل العدو الاسرائيلي، وأكثر من 400 شخص خسروا حياتهم وأكثر من 15 ألف اصابة. كما تمت الاضاءة على الضرر المادي بموضوع القنابل الفوسفورية، كما تمت الاضاءة على الاراضي التي تم تركها نتيجة الاعتداءات ومساحتها حوالى 12 ألف هكتار وما يزيد، عدا عن الضرر على المزارع وعلى القطاع الزراعي في لبنان. وفي الوقت نفسه، هناك اضاءة على المدارس التي تضررت وعددها يفوق الـ 75 مدرسة والتي اثرت على التعليم ومستقبل التلاميذ الذين توجهوا الى أماكن أخرى. وحصلت مداخلات للدفاع المدني الذي اعطى صورة عن حجم المعاناة والتوجهات التي يواجهها في عملياته".
وتابع: "بعد أن ننهي لقاءاتنا مع سفراء الدول العربية والأوروبية وأميركا وكندا، سنضع هذا الملخص ونتقدم به الى مجلس النواب، للرئيس نبيه بري كلجنة شؤون خارجية، ومن بعدها نتوجه به الى رئاسة الحكومة ليتم الاخذ به ضمن الخطة الحكومية عندما تتوقف الحرب".
أخبار لبنان
لجنة الشؤون الخارجية
الاعتداءات الاسرائيلية
الجنوب
سفراء
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