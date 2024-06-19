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جبور لـ"حوار المرحلة": هوكشتاين واقعي ولا خلفية وراء عدم زيارتنا بنشعي أو معراب

أخبار لبنان
2024-06-19 | 15:41
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جبور لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: هوكشتاين واقعي ولا خلفية وراء عدم زيارتنا بنشعي أو معراب
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جبور لـ"حوار المرحلة": هوكشتاين واقعي ولا خلفية وراء عدم زيارتنا بنشعي أو معراب

اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب جيمي جبور أن الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين واقعي، كاشفا أنه طلب من حزب الله التدخل لدى حماس للقبول بالشروط للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

وأكد جبور، لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI، أن التيار الوطني الحر مع تحييد البلد عن الحرب في قطاع غزة كما عن حرب مفتوحة، مشيرا إلى أن هناك عشرات القرى المدمرة ومئات الشهداء.

واشار إلى أننا "شهدنا استقرارًا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ما بين الـ2006 والـ2023 بسبب قوة المقاومة"، معتبرا أننا لسنا ذاهبون إلى حرب شاملة مع اسرائيل.

وقال جبور:" لم نناقش بعد موضوع التعويضات لأهالي الجنوب داخل التكتل والحكومة اللبنانية عاجزة عن القيام بواجباتها وهي غير قادرة على حماية أهالي الجنوب".

وشدد جبور على أن تكتل لبنان القوي لم يساير رئيس مجلس النواب نبيه بري في الملف الرئاسي، وقال:" الرأي السياسي في الحكومة هو بيد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ونحن أصبحنا أقلية ضمن مجلس الوزراء ولا تأثير لنا".

وأكد جبور أنه في ظل الفراغ الرئاسي هناك بعض الأمور التي نراها ضرورية ومُلحة لهذا السبب نحن مع تشريع الضرورة، مؤكدا ايضا أن لا مُشكلة بين "لبنان القوي" والنائب الياس بو صعب وهو أقرب من غيره.

رئاسيا، أوضح أننا "لم نساير رئيس مجلس النواب نبيه بري في الملف الرئاسي"، مشددا على أن الاولوية انتخاب رئيس للجمهورية.

وعن جولة التكتل ضمن مبادرته الرئاسية، كشف جبور أن الكتل النيابية اختارت مكان اللقاء معنا ولا خلفية وراء عدم زيارتنا بنشعي أو معراب.

وأكد أن الجولة شملت كل الكتل من دون أي استثناء و" لا نُفرّط بحقوق المسيحيين عندما نحاول تقريب وجهات النظر".

وأوضح عضو تكتل لبنان القوي أن لا تخوف من تحوّل الحوار أو التشاور إلى عرف، وقال:" غيرنا ينتظر الاجندات الخارجية لانتخاب رئيس ولكن نحن لن نقبل بأن تفرض علينا اي جهة خارجية اي تسوية".
 
من جهة أخرى، وبشأن ملف اللاجئين السوريين، رأى جبور أن الاساس ضبط الحدود.








أخبار لبنان

جيمي جبور

لبنان القوي

الجنوب

رئاسة الجمهورية

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