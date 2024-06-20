جنبلاط: قبرص كانت ملجأ للبنانيين على مدى عقود أيام المحن

كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط عبر منصة "إكس": "في أيام الحرب الباردة توصل الفرقاء من الجانبين على مفهوم التدمير الذاتي المشترك Mutual Assured Destruction أي استحالة الفوز لأي فريق فقط نهاية البشرية. ملاحظة قبرص كانت ملجأ للبنانيين على مدى عقود أيام المحن".