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فارس سعيد: نصر الله يضع لبنان في مواجهة الاتحاد الاوروبي... وينسف فكرة لبنان

أخبار لبنان
2024-06-20 | 03:58
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فارس سعيد: نصر الله يضع لبنان في مواجهة الاتحاد الاوروبي... وينسف فكرة لبنان
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فارس سعيد: نصر الله يضع لبنان في مواجهة الاتحاد الاوروبي... وينسف فكرة لبنان

رأى النائب السابق فارس سعيد أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وضع لبنان في مواجهة الاتحاد الاوروبي من بوابة قبرص وأن هذا التهديد سيكون له تداعيات على مصالح جميع اللبنانيين ولبنان بشكل عام. 

ولفت سعيد في مداخلة ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن نصرالله لم يكن ليطلق هكذا تهديدات لولا الدعم من روسيا وايران، معتبرا نصر الله اراد من رسالة مسيّرة "هدهد" أن يظهر أن حزب الله انتقل من مرحلة "الميليشيا" الى مرحلة "الجيش النظامي" وأن هذا الجيش النظامي قادر على تهديد أمن ومصالح أوروبا.

وشدد سعيد على أن لبنان بلد مختطف ومحتل من قبل ايران، مشيراً الى أن حزب الله يفسد الشراكة اللبنانية والعيش المشترك من خلال نسف العدالة والحرية وأنه ينسف فكرة ومعنى لبنان.

وقال سعيد: "نحن كلبنانيين من مصلحتنا الا يكون لبنان صندوق بريد بين ايران من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى".

وأضاف: "لم نسمع من قبل كل المسؤولين اللبنانيين اعتراض واسع على كلام السيد نصرالله". 

وأكد سعيد أنه ليس ناقما على احد وأنه لا يمكن البقاء في موقع المتفرج على ما يجري.

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