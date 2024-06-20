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الخارجية للـLBCI: قرار اقفال السفارة القبرصية أبوابها ليوم واحد لا علاقة له بكلام نصرالله
أخبار لبنان
2024-06-20 | 04:23
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الخارجية للـLBCI: قرار اقفال السفارة القبرصية أبوابها ليوم واحد لا علاقة له بكلام نصرالله
أوضحت وزارة الخارجية للـLBCI أن قرار اقفال السفارة القبرصية أبوابها ليوم واحد لا علاقة له بكلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد نصرالله بل كان محدداً مسبقا لأسباب ادارية تتعلق برفع سعر التأشيرة وهي ستعاود العمل بدءا من الغد.
وفي منشور عبر حسابها على فيسبوك، قالت السفارة القبرصية: "تود سفارة جمهورية قبرص أن تبلغكم بأن القنصلية لن تستقبل أي طلبات تأشيرة أو أوراق للتصديق عليها في 20 حزيران 2024. يمكن استلام جوازات السفر والأوراق المصدقة كالمعتاد من خلال إظهار الإيصال الصادر عن القنصلية عند تقديم طلب التأشيرة".
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