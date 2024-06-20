باسيل: نعمل على إبعاد الحرب عن لبنان وتحييده عنها

أكّد رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "التيار يعمل على إبعاد الحرب عن لبنان وتحييده عنها، وأنه عندما يتكلم عن الحرب يقصد اسرائيل لأنها هي من تتوعد وتهدد.



وقال باسيل في خلال عشاء نظمته لجنة المرأة في هيئة قضاء كسروان: "إذا وقعت الحرب لسنا شعباً يستسلم فلا ننسى ماذا فعلت بنا إسرائيل وبكل لبنان وبجسور كسروان ولا خيار لدينا كتيار ولبنان أين سنقف دفاعاً عن وطننا، بغض النظر عن موقفنا مما فعله حزب الله لجهة فتح الحرب في الجنوب".



وشدَّد على أنه "لا يمكن أن نبني لبنان وحدنا ودائماً نقف مع لبنان ضد الأجنبي والغريب فكيف إذا أراد احتلال ارضنا، ونحن في التيار مجبورون ببعضنا وباللبنانيين وبلبنان وسنقف معه ونحن له أولاً وأخيراً".



وأكد باسيل أن "السبب في هذه الأوضاع الأمنية ليس وجود حزب الله في لبنان بل وجود اسرائيل التي زُرعت رغمًا عن اللبنانين والفلسطينيين في الأرض التي ولد فيها المسيح وهي تفعل ما هو عكس تعاليمه، وهي التي تنفذ اجتياحات متعددة قبل أن يتشكل حزب الله كردة فعل".