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العريضي من عين التينة: مستمرون في تحركنا من أجل الوصول الى الهدف المنشود
أخبار لبنان
2024-06-20 | 06:36
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العريضي من عين التينة: مستمرون في تحركنا من أجل الوصول الى الهدف المنشود
أكد الوزير والنائب السابق غازي العريضي أن وجهات النظر بينهم وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري كانت على توافق تام وأن الرئيس بري قدم الكثير من التسهيلات والافكار للموفدين، مشيرا الى أنه لم يتم التوصل الى نقطة ايجابية كما كان متوقّعا الا أن التحرك لن يتوقف.
وقال العريضي بعد لقاء وفد من اللقاء الديمقراطي الرئيس بري في عين التينة، حيث نقل له خلاصة الاتصالات والمشاورات التي جرت مع كل الكتل النيابية في محاولة للوصول الى تفاهم والخروج من المازق للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية: "عندما يقول برّي بوضوح إنّه لا يذهب بقطيعة مع أي فريق وإنّ ما ينطبق على "الثنائي" ينطبق على الجميع، فهذا الأمر بحدّ ذاته موقف واضح وهو أنّه لا يريد أن يفرض أي شيء على أحد".
واضاف: "لسنا على قطيعة مع أي جهة والجهود تكمل بعضها من أجل الوصول الى الهدف المنشود".
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