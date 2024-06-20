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لجنة الشباب والرياضة ناقشت التقرير النهائي لملف مسبح اميل لحود الأولمبي

أخبار لبنان
2024-06-20 | 06:44
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لجنة الشباب والرياضة ناقشت التقرير النهائي لملف مسبح اميل لحود الأولمبي
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لجنة الشباب والرياضة ناقشت التقرير النهائي لملف مسبح اميل لحود الأولمبي

عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب: رازي الحاج ،الياس حنكش، اغوب ترزيان، وضاح الصادق، بيار بو عاصي ،الياس اسطفان، ورائد برو .

وناقشت التقرير النهائي لملف مسبح الرئيس اميل لحود الأولمبي الذي سيعلن عن مضمونه في مؤتمر صحافي للجنة الخميس المقبل.

أخبار لبنان

لجنة الشباب والرياضة

مسبح اميل لحود الأولمبي

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