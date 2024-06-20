لجنة الشباب والرياضة ناقشت التقرير النهائي لملف مسبح اميل لحود الأولمبي

عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب: رازي الحاج ،الياس حنكش، اغوب ترزيان، وضاح الصادق، بيار بو عاصي ،الياس اسطفان، ورائد برو .



وناقشت التقرير النهائي لملف مسبح الرئيس اميل لحود الأولمبي الذي سيعلن عن مضمونه في مؤتمر صحافي للجنة الخميس المقبل.