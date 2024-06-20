الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ياسين عن تلزيم إدارة قطاع البريد وعدم إحراز اي تقدم: لن نسمح بضياع القطاعات المنتجة
أخبار لبنان
2024-06-20 | 06:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
ياسين عن تلزيم إدارة قطاع البريد وعدم إحراز اي تقدم: لن نسمح بضياع القطاعات المنتجة
أوضح النائب ياسين ياسين، في مؤتمر صحافي حول موضوع تلزيم إدارة قطاع البريد وسياسة تضييع الوقت لعدم إحراز أي تقدم في هذا الملف، بعد انتهاء اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات، النقاط الرئيسية التالية:
- بعد رفض عقد التلزيم من قبل ديوان المحاسبة في قرارين متتاليين، طلب مجلس الوزراء من وزير الأتصالات تنفيذ 3 إجراءات:
أولا: القيام بتمديد تقني لعقد Liban post الى حين إطلاق المزايدة الرابعة! وبعد مرور 7 أشهر على قرار مجلس الوزراء لم يحصل أي تقدم في هذا الموضوع ولم يطلع أحد على أسباب هذا التاريخ الذي لا يفسر إلا بالمماطلة و إضاعة الوقت لإبقاء الوضع على ما هو عليه".
ثانيا: تعديل جدول أسعار للخدمات البريدية الواقعية وذلك إلى حين إطلاق المزايدة الرابعة وهذا أيضا لم يحصل ولم نقرأ أي قرار صدر عن مجلس الوزراء بخصوص الأسعار الجديدة!
ثالثا: إطلاق مزايدة جديدة لتشغيل قطاع البريد، استنادا الى توصيات هيئة الشراء العام و ديوان المحاسبة وهذا ايضا لم يحصل حتى الان (يعني بعد 7 شهور من قرار مجلس الوزراء)! كما أنه كان من المفروض ان يقوم بدراسة سوقية لقطاع البريد الذي على أساسه يتم إطلاق دفتر الشروط الجديد. طبعا هذا لم يحصل حتى الآن.
واعتبر ياسين "أن سياسة المماطلة وتضييع الوقت تؤدي إلى تدمير هذا القطاع ويحرم الخزينة من أموال طائلة يمكن لهذا القطاع أن يؤمنها، كما يحرم المواطنين من تقديم خدمات أساسية لهم لتسهيل حياتهم كما وإنه يفتح المجال أمام اتباع المنظومة لتحقيق أرباح كبيرة في غياب وجود قطاع بريد فعال و متطور".
وتابع :"للأمانة، ان كل ما قام به الوزير خلال السبعة اشهر الماضية وإرسال كتب إلى ديوان المحاسبة لطلب رأيهم في أمور لا علاقة لهم بها، مما أضطر الديوان إلى تذكير الوزير بمبدأ أساسي وهو (سوف اقرأ عليكم ما جاء في كتاب الديوان حرفيا) ضرورة إدارته واستثماره بالطريقة الفضلى لما للوقت من قيمة مالية وأهمية بالغة في عملية تلزيم القطاعات الاقتصادية والمرافق العامة الحيوية ما ينعكس ايجابيا على عجلة الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل ورفد الخزينة بالأموال".
وأكد في الختام "على كل كلمة جاءت في كتاب ديوان المحاسبة ونقول لجميع المعنيين اننا لن نسمح بضياع القطاعات المنتجة وسنكمل العمل بدورنا الرقابي إلى ابعد الحدود حتى إذا تطلب ذلك رفع دعاوى قضائية لمحاسبة المقصرين في انتظام عمل المؤسسات والحفاظ عليها وعلى المال العام".
أخبار لبنان
تلزيم
إدارة
البريد
إحراز
تقدم:
بضياع
القطاعات
المنتجة
التالي
نواب كتلة تحالف التغيير: تهديد نصرالله يعيدنا لضرورة فهم الغاية من إيصال رئيس يعيد السيادة المفقودة
لجنة الشباب والرياضة ناقشت التقرير النهائي لملف مسبح اميل لحود الأولمبي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-05-07
إسرائيل تحذر من توغل أكبر في قطاع غزة في حال عدم إحراز تقدم بشأن الرهائن
أخبار دولية
2024-05-07
إسرائيل تحذر من توغل أكبر في قطاع غزة في حال عدم إحراز تقدم بشأن الرهائن
0
أخبار دولية
2024-06-13
الولايات المتحدة: إحراز تقدم جيد في الجهود الدولية الرامية لاستغلال الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا
أخبار دولية
2024-06-13
الولايات المتحدة: إحراز تقدم جيد في الجهود الدولية الرامية لاستغلال الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-10
قطاع تصميم الأزياء في لبنان إلى مزيد من التقدم... إختصاص يغزو الجامعات وتحديدًا الـLAU بالتعاون مع المصمم العالمي إيلي صعب
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-10
قطاع تصميم الأزياء في لبنان إلى مزيد من التقدم... إختصاص يغزو الجامعات وتحديدًا الـLAU بالتعاون مع المصمم العالمي إيلي صعب
0
أخبار دولية
2024-05-12
الكشف عن خطة إسرائيلية جديدة تنص على تشكيل إدارة مدنية في القطاع بمشاركة عربية
أخبار دولية
2024-05-12
الكشف عن خطة إسرائيلية جديدة تنص على تشكيل إدارة مدنية في القطاع بمشاركة عربية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:58
كهرباء لبنان: ما نشر عن وجود مواد كيمائية في معمل الجية غير صحيح
أخبار لبنان
08:58
كهرباء لبنان: ما نشر عن وجود مواد كيمائية في معمل الجية غير صحيح
0
أخبار لبنان
08:47
لجنة الاعلام والاتصالات ناقشت مع القرم مشاكل قطاع الاتصالات: الاتفاق على منهجية جديدة وآلية متابعة اكثر فعالية
أخبار لبنان
08:47
لجنة الاعلام والاتصالات ناقشت مع القرم مشاكل قطاع الاتصالات: الاتفاق على منهجية جديدة وآلية متابعة اكثر فعالية
0
أخبار لبنان
08:41
وزير الخارجية القبرصي لنظيره اللبناني: نأمل ان نكون جزءاً من الحل وليس من المشكلة
أخبار لبنان
08:41
وزير الخارجية القبرصي لنظيره اللبناني: نأمل ان نكون جزءاً من الحل وليس من المشكلة
0
أخبار لبنان
07:56
كركي: الضمان يغطي 90 في المئة من قيمة الفاتورة الإستشفائية للأعمال الجراحية المقطوعة الأساسية
أخبار لبنان
07:56
كركي: الضمان يغطي 90 في المئة من قيمة الفاتورة الإستشفائية للأعمال الجراحية المقطوعة الأساسية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-06-16
في باكستان... العثور على جثة ياباني فُقد خلال تسلق جبل
منوعات
2024-06-16
في باكستان... العثور على جثة ياباني فُقد خلال تسلق جبل
0
منوعات
2024-06-14
أم تثير جدلاً كبيراً في حفل زفاف ابنتها... والسبب: فستانها! (فيديو)
منوعات
2024-06-14
أم تثير جدلاً كبيراً في حفل زفاف ابنتها... والسبب: فستانها! (فيديو)
0
اسرار
23:18
أسرار الصحف 20-6-2024
اسرار
23:18
أسرار الصحف 20-6-2024
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-13
وفاة شاب غرقاً في بحر جبيل يقرع جرس الإنذار: لا ترتادوا البحر أثناء العواصف!
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-13
وفاة شاب غرقاً في بحر جبيل يقرع جرس الإنذار: لا ترتادوا البحر أثناء العواصف!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:17
وقفة لأهالي ضحايا تفجير المرفأ أمام قصر العدل: لإستكمال التحقيقات وإصدار القرار الظني
أخبار لبنان
07:17
وقفة لأهالي ضحايا تفجير المرفأ أمام قصر العدل: لإستكمال التحقيقات وإصدار القرار الظني
0
أخبار لبنان
06:36
العريضي من عين التينة: مستمرون في تحركنا من أجل الوصول الى الهدف المنشود
أخبار لبنان
06:36
العريضي من عين التينة: مستمرون في تحركنا من أجل الوصول الى الهدف المنشود
0
أخبار لبنان
06:07
باسيل: نعمل على إبعاد الحرب عن لبنان وتحييده عنها
أخبار لبنان
06:07
باسيل: نعمل على إبعاد الحرب عن لبنان وتحييده عنها
0
أخبار دولية
05:35
وزير الخارجية الايراني بالانابة: الاعتقاد بأن المنطقة ستنعم بالسلام مع استمرار العدوان الإسرائيلي مجرد سراب
أخبار دولية
05:35
وزير الخارجية الايراني بالانابة: الاعتقاد بأن المنطقة ستنعم بالسلام مع استمرار العدوان الإسرائيلي مجرد سراب
0
أخبار لبنان
16:07
الرئيس القبرصي يردّ على نصرالله: قبرص لا تتدخل بأي صراعات عسكرية وتضع نفسها كجزء من الحل وليس المشكلة
أخبار لبنان
16:07
الرئيس القبرصي يردّ على نصرالله: قبرص لا تتدخل بأي صراعات عسكرية وتضع نفسها كجزء من الحل وليس المشكلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الليلة: انطلاق المرحلة الثانية من دور المجموعات على وقع ثبات المنتخب الالماني مضيف البطولة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الليلة: انطلاق المرحلة الثانية من دور المجموعات على وقع ثبات المنتخب الالماني مضيف البطولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
كيم جونغ أون وفلاديمير بوتين يجتمعان!
تقارير نشرة الاخبار
13:38
كيم جونغ أون وفلاديمير بوتين يجتمعان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قصر الصنوبر: مقرّ تاريخي لعب دورا فعّالا في حقبات عدّة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قصر الصنوبر: مقرّ تاريخي لعب دورا فعّالا في حقبات عدّة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
هوكستين في اسرئيل بعد بيروت..
تقارير نشرة الاخبار
13:28
هوكستين في اسرئيل بعد بيروت..
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
16:07
الرئيس القبرصي يردّ على نصرالله: قبرص لا تتدخل بأي صراعات عسكرية وتضع نفسها كجزء من الحل وليس المشكلة
أخبار لبنان
16:07
الرئيس القبرصي يردّ على نصرالله: قبرص لا تتدخل بأي صراعات عسكرية وتضع نفسها كجزء من الحل وليس المشكلة
2
خبر كاذب
15:01
ما حقيقة كلام هوكستين حول فشل المحاولات بتسوية الوضع بشمال اسرائيل؟
خبر كاذب
15:01
ما حقيقة كلام هوكستين حول فشل المحاولات بتسوية الوضع بشمال اسرائيل؟
3
خبر عاجل
11:42
نصر الله: على الحكومة القبرصية أن تحذر من أن فتح مطاراتها وقواعدها للاسرائيلي يعني أنها أصبحت طرفا في الحرب وستتعاطى معها المقاومة على هذا الاساس
خبر عاجل
11:42
نصر الله: على الحكومة القبرصية أن تحذر من أن فتح مطاراتها وقواعدها للاسرائيلي يعني أنها أصبحت طرفا في الحرب وستتعاطى معها المقاومة على هذا الاساس
4
خبر عاجل
04:14
وزارة الخارجية للـLBCI: قرار اقفال السفارة القبرصية ابوابها ليوم واحد لا علاقة له بكلام السيد نصرالله بل كان محدداً مسبقا لأسباب ادارية تتعلق برفع سعر التأشيرة وهي ستعاود العمل بدءا من الغد
خبر عاجل
04:14
وزارة الخارجية للـLBCI: قرار اقفال السفارة القبرصية ابوابها ليوم واحد لا علاقة له بكلام السيد نصرالله بل كان محدداً مسبقا لأسباب ادارية تتعلق برفع سعر التأشيرة وهي ستعاود العمل بدءا من الغد
5
منوعات
11:15
بطريقة "مهينة" و"محرجة"... زوجها يعاقبها على خطأ ارتكبته منذ 5 سنوات!
منوعات
11:15
بطريقة "مهينة" و"محرجة"... زوجها يعاقبها على خطأ ارتكبته منذ 5 سنوات!
6
آخر الأخبار
13:56
يديعوت أحرونوت عن مسؤول سياسي كبير: العد التنازلي لردنا القوي بدأ ولن يوقفه إلا قبول حزب الله بعرض هوكستين
آخر الأخبار
13:56
يديعوت أحرونوت عن مسؤول سياسي كبير: العد التنازلي لردنا القوي بدأ ولن يوقفه إلا قبول حزب الله بعرض هوكستين
7
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هدهد حزب الله كشف ما أخفته اسرائيل عن شعبها وعن العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:21
هدهد حزب الله كشف ما أخفته اسرائيل عن شعبها وعن العالم
8
منوعات
15:00
بعد 30 سنة من الزواج... رجل يفكر بالانفصال واعتراف صادم من زوجته!
منوعات
15:00
بعد 30 سنة من الزواج... رجل يفكر بالانفصال واعتراف صادم من زوجته!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More