وقفة لأهالي ضحايا تفجير المرفأ أمام قصر العدل: لإستكمال التحقيقات وإصدار القرار الظني

أكّد أهالي ضحايا وشهداء تفجير مرفأ بيروت على ضرورة إكمال التحقيقات وإصدار القرار الظني ومحاسبة المسؤولين مهما عَلا شأنهم عن تفجير مرفأ بيروت في أسوأ كارثة حلت في لبنان.



وتوجه الأهالي إلى مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار في خلال وقفة أمام قصر العدل في بيروت، بعنوان "الضحايا ما بدن إلا العدالة والعدالة واجب عليكم"، بالقول: "انت اليوم في موقع المسؤولية عن مصير وطن ومواطن وفي عنقك أمانة يجب أن تكون على قدرها. سئمنا مراوغات ومهل. مللنا وعودا بلا امل! كفانا مماطلة. نطالبك اليوم بالرجوع عن القرارات غير القانونيه وإنهاء مفاعيل إنقلاب عويدات وأعماله المأجورة والمدبرة، ان كانت من خلال عدم تعاون السلطات والقوى الأمنية مع المحقق العدلي وعدم تنفيذ مذكرات التوقيف او اطلاق سراح الموقوفين".



كما طالبوا الحجار "بتحكيم ضميره، معتبرين أنه من حقهم أن يعلموا حقيقة التفجير وأن يصلوا لمحاسبة المجرمين. وسألوا الحجار: "أنسيت ان من واجبك المهني والأخلاقي والإنساني ان تحمي المظلوم لأنك رأس العدلية. فهل يعقل لقضية مثل جريمة المرفأ أن تمر وكأنه شيء لم يكن؟".



وشددوا على أنه "من حقنا بمعرفة الحقيقة أو حقنا بمحاسبة المجرمين، لو كان هناك دولة قانون او قضاء مستقل لما كنا نحتاج لكل هذا. ولكن للأسف هذا ما نفتقده".



هذا وتوجهوا الى القاضي طارق بيطار بالقول: "ما زال لديك اجتهادات قانونية وتعتبر أن لديك الحق في متابعة التحقيق. فما هي الأمور التي تمنعك من ذلك، وما هي العوائق؟ نطالبك بمتابعة تحقيقاتك في هذا الملف لنرى من سيكون اول المعرقلين، ومن هو المتضرر من كشف الحقيقة، ومن الجهة التي تمنعك من ممارسة صلاحياتك القانونيه في هذا الملف".