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لجنة الاعلام والاتصالات ناقشت مع القرم مشاكل قطاع الاتصالات: الاتفاق على منهجية جديدة وآلية متابعة اكثر فعالية

أخبار لبنان
2024-06-20 | 08:47
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لجنة الاعلام والاتصالات ناقشت مع القرم مشاكل قطاع الاتصالات: الاتفاق على منهجية جديدة وآلية متابعة اكثر فعالية
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لجنة الاعلام والاتصالات ناقشت مع القرم مشاكل قطاع الاتصالات: الاتفاق على منهجية جديدة وآلية متابعة اكثر فعالية

ناقشت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية في جلسة يرأسها النائب إبراهيم الموسوي مواضيع عديدة في قطاع الاتصالات، ودققت في معظم المواضيع المطروحة، خصوصا التي لها علاقة بزيادة الإيرادات للدولة.

وبحثت اللجنة في موضوع الأجوبة المرسلة من وزير الاتصالات وتم التباحث حول دقة وصدقية الأجوبة التي اعتبرتها اللجنة غير كافية وغير مقنعة في الكثير من الأحيان. 

وإستمعت الى ملاحظات وزير الاتصالات حول الأجوبة المرسلة منه، وشرح الوزير لكل المشاكل والصعوبات التي تواجهها الوزارة.  

وتابعت اللجنة الملفات المطروحة مع الفريق الفني والتقني في شركتي ألفا وتاتش، اضافة الى أوجيرو  في ما يتعلق بملف OTT وملف E-wallet    مع الكوابل البحرية أيضاً لتأكيد ضمانة إستمرارية الانترنت على المدى الطويل وفي أيام الحروب والأزمات .

واتفقت اللجنة على منهجية جديدة وآلية متابعة اكثر فعالية لضمان التوصل إلى خلاصات وتوصيات تفيد قطاع الاتصالات بأكمله" .

وأكد رئيس اللجنة النائب الموسوي "متابعة الموضوع الى آخره للوصول الى النتائج المرجوة" .

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