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كهرباء لبنان: ما نشر عن وجود مواد كيمائية في معمل الجية غير صحيح
أخبار لبنان
2024-06-20 | 08:58
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كهرباء لبنان: ما نشر عن وجود مواد كيمائية في معمل الجية غير صحيح
أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان"، في بيان انه:
"عطفا على ما تم نشره على أحد المواقع الالكترونية في تاريخ 15/06/2024 عن وجود نفايات خطرة في معمل الجية الحراري، وعطفا على بيانات المؤسسة السابقة وخاصة بتاريخ 24/3/2022 و29/4/2022 وعلى البيان الأخير تاريخ 29/05/2024، يهم مؤسسة كهرباء لبنان ان تؤكد أن هذا الخبر غير صحيح إطلاقا وأنه يوجد في المعمل مواد كيميائية مماثلة لتلك الموجودة في معمل الزوق الحراري وهي تستعمل خلال تشغيل وحدات الإنتاج وهي نفسها تستعمل في المعامل الصناعية لاسيما المعامل الحرارية، وهي لا تشكل أي خطر على السلامة العامة في المعمل وفي محيطه وهي موضبة بشكل جيد وتم الكشف عليها من قبل الاجهزة الأمنية والسلطات المختصة.
اما المواد المطلوب ترحيلها فهي ايضا موضبة بشكل علمي صحيح وآمن في حاوية واحدة ولكن الشركة المتعاقدة Tecmo الممثلة لشركة Combilift والتي قامت بتوضيب هذه المواد لم تتمكن من الاستحصال على الموافقات اللازمة من الوزارات المعنية لترحيل هذه المواد من معملي الذوق والجية.
وقد تم الاتصال ببعض الشركات المتخصصة في هذا المجال وأبدت خمس شركات استعدادها لتقديم عرض لتلف او ترحيل هذه المواد".
أخبار لبنان
لبنان:
كيمائية
الجية
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