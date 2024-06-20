بلاسخارت زارت مقر اليونيفيل في الناقورة: لوقف تبادل اطلاق النار والالتزام بحلول مستدامة تتماشى مع القرار 1701

التقت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت، رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو وقوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل المنتشرة في جنوب لبنان.

وتُعتبر هذه زيارتها الأولى لمقر اليونيفيل في الناقورة.

وقالت بلاسخارت: "تهدف جهودنا المشتركة إلى استعادة الاستقرار على طول الخط الأزرق بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر من التبادل الكثيف الذي أدى إلى تعطيل حياة عشرات الآلاف على كلا الجانبين.”

وشدّدت على ضرورة وقف تبادل اطلاق النار والالتزام بحلول مستدامة تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأشادت بـ"قيادة اليونيفيل وتفاني حفظة السلام التابعين لها، المتواجدين دائما على الأرض ويواصلون دورياتهم في منطقة جنوب نهر الليطاني رغم الظروف الصعبة والخطيرة".

وأكّد لاثارو أنّ قوات حفظ السلام ستواصل دعم تنفيذ القرار 1701 على الأرض، والتواصل مع كلا الطرفين من خلال آليات التنسيق والارتباط.

وقال: “سنواصل العمل عن كثب مع المنسقة الخاصة للحث على خفض التصعيد واتخاذ خطوات نحو حل سياسيّ ودبلوماسيّ دائم.”