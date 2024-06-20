لا صحة للمعلومات المتداولة حول إلغاء الامتحانات الرسمية..

أكدت مصادر في وزارة التربية ان "الامتحانات الرسمية لطلاب الثانوية العامة قائمة، وستتضمن المسابقات اسئلة اختيارية تراعي تلاميذ الجنوب والنبطية والمناطق المقفلة".



واشارت المصادر الى ان "الوزارة لديها خطة استبدال مراكز الامتحانات في حال تأزم الوضع الأمني في منطقة معينة".