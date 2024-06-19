الموت يغيّب رجل الاعمال اللبناني آلان خوري

غيّب الموت رجل الاعمال اللبناني آلان خوري، عن عمر يناهز الـ82 عاماً، وذلك بعد نيله شهادة في التصميم الغرافيكي في بروكسل عام 1966.



استهل خوري مسيرته المهنية في تدريس الإعلانات في الجامعة اللبنانية.



عام 1971، أنشأ شركة IMPACT Advertising للاعلانات، لكن الحرب الاهلية، أجبرته على المغادرة الى القاهرة التي اختارها كقاعدة جديدة لشركته التي وسّعها مع افتتاح فروع في الكويت والامارات والسعودية والجزائر وقطر، واعادة افتتاح فرع بيروت عام 1988.



وفي الذكرى الاربعين لتأسيس الوكالة، اتخذ خوري قراراً بالانسحاب، وباع غالبية أسهمه في الشركة حيث أصبح رئيساً فخرياً لها.