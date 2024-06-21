عقيص للـ LBCI: ما يعطل انتخاب رئيس للجمهورية سلوك 8 اذار بتعطيل الجلسات

رأى النائب جورج عقيص أن ما يعطل انتخاب رئيس للجمهورية ليس رفضهم للحوار بل سلوك 8 اذار بتعطيل الجلسات، كما قال.



واعتبر خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI أن الحوار ليس شرطا من الشروط الدستورية بل وسيلة يعتمدها فريق الممانعة لشراء الوقت لما بعد انتهاء حرب غزة.



وعن الحرب، اشار عقيص الى أن الخيار الوحيد هو تطبيق القرار 1701، وقال: "نحن مع فلسطين في الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي، وهذا موقف غير مستجدّ، ونحن ضد زجّ لبنان في اتون حرب بعد أن دفعنا ضريبة الحرب منفردين، واليوم نزج دولاً اخرى غير آبهين بما يجري".