وزير الخارجية الإسباني: نعمل مع شركائنا على خفض التصعيد في جنوب لبنان

أعلن وزير الخارجية الإسباني مانويل ألباريس بوينو أنه "نعمل مع شركائنا على خفض التصعيد في جنوب لبنان وهذا سبب آخر لوقف الحرب في غزة".



وقال في حديث لقناة الجزيرة: "حذرنا مرارا من التصعيد عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية".



وأكّد بوينو أنه "لا يمكن السماح باتساع دائرة العنف في الشرق الأوسط".



وأضاف: "نبذل كل ما في وسعنا حتى نوقف التصعيد ونرفض بشكل كامل تهديدات حزب الله".