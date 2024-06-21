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الحكومة القبرصية تتحدث عن العلاقات المتميزة بين قبرص ولبنان
أخبار لبنان
2024-06-21 | 06:18
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الحكومة القبرصية تتحدث عن العلاقات المتميزة بين قبرص ولبنان
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الحكومة القبرصية تتحدث عن العلاقات المتميزة بين قبرص ولبنان
أكدت الحكومة القبرصية بأنها تعتبر مزوداً موثوقاً بالاستقرار ومركزاً إقليمياً معترفاً به في العمليات الإنسانية، مع الحفاظ على علاقات متميزة مع الدول المجاورة كافة.
وركزت في البيان على أن قبرص تسعى دائماً إلى تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين من خلال الحوار والوساطة الدبلوماسية، ملتزمة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأبرز البيان العلاقات المتميزة بين قبرص ولبنان، مشيراً إلى زيارات عدة لمسؤولين قبرصيين لبيروت وتقديم حزمة مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي لدعم استقرار لبنان.
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