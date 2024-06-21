بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: حزب الله لديه القدرة على الدفاع عن نفسه وعن لبنان

اكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة اليوم الجمعة ان حزب الله لديه القدرة على الدفاع عن نفسه وعن لبنان في مواجهة إسرائيل، محذرا من أن "الوقت ربما قد حان للتدمير الذاتي لذلك النظام غير الشرعي".



وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في منشور على منصة إكس "أي قرار متهور من النظام الإسرائيلي المحتل لإنقاذ نفسه يمكن أن يغرق المنطقة في حرب جديدة".