وزير البيئة سلّم آليتين صغيرتين مجهّزتين لإطفاء الحرائق للقبيات واتحاد بلديات الجومة

أوضح وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين أنّه سلّم آلية إلى اتحاد بلديات الجومة وأخرى إلى بلدية القبيات في محافظة عكار، استكمالًا لجهود وزارة البيئة وشركائها لتعزيز الجهوزية لمكافحة حرائق الغابات.



وتُعتبر آليات صغيرة مجهزة بعدة إطفاء متكاملة لتكون نموذجًا مرنًا للتدخل السريع لاطفاء حرائق الغابات، خصوصًا في المناطق الحرجية الأكثر عرضة.



وأتى ذلك ضمن مشروع الحد من تدهور الاراضي وهو تعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ بتمويل من مرفق البيئة العالميّ.