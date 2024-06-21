موسم زيارة محمية جزر النخيل الطبيعية افتُتح لعام 2024

افتُتح موسم زيارة محمية جزر النخيل الطبيعية لعام 2024.



وسُلّم قارب مطاطيّ صلب إلى المحمية في منتجع شاطئ بالما في طرابلس.