الراعي خلال مشاركته في حفلة تخرج طلاب NDU: مررنا في ظروف اصعب من التي نعيشها وبقي لبنان

شارك البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في حفلة تخرجِ طلاب جامعة سيدة اللويزة NDU.



وأكّد للمتخرجين أنّ لبنان مرّ في ظروفٍ اصعب من التي يعيشها.



وقال: "اضمحلت وبقي لبنان وهو لن يسقط وسيبقى ثابتًا بهِمة ابنائِه."