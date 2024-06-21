ميقاتي وكاميرون بحثا في العلاقات بين البلدين

تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالًا من وزير الخارجية البريطانيّ ديفيد كاميرون، بحثا فيه في العلاقات بين البلدين والوضع في لبنان والمِنطقة.



وأبدى كاميرون استعداد بلاده للقيام بأي اتصالات ومساعي لتخفيف حدة التوتر جنوب لبنان وتثبيت الهدوء والامن والاستقرار.