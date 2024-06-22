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نقابة المعلمين: على المدارس إبلاغ المعلمين بالنسبة المعطاة لهم بالدولار قبل ٥ تموز على ألا تقل عن ٦٠- ٦٥%
أخبار لبنان
2024-06-22 | 04:00
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نقابة المعلمين: على المدارس إبلاغ المعلمين بالنسبة المعطاة لهم بالدولار قبل ٥ تموز على ألا تقل عن ٦٠- ٦٥%
مع اقتراب العام الدراسي من نهايته، وانهاء كل المدارس تحضيراتها للعام المقبل، تدعو نقابة المعلمين إدارات المدارس إلى وجوب إبلاغ المعلمين بالنسبة المعطاة لهم بالدولار النقدي هذا الأسبوع وتحديدا قبل ٥ تموز ٢٠٢٤، على ألا تقل في أسوأ الأحوال عن نسبة ٦٠- ٦٥% كما أصبح متعارفًا عليه بعد الاجتماعات العديدة التي عقدت في الفترة السابقة مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ولجان الأهل في المدارس الخاصة.
ونوّهت النقابة بإدارات مدارس وهي كثيرة قد استجابت لدعواتها وبادرت إلى إبلاغ معلميها بالنسبة التي ستعطى لهم بالدولار النقدي العام المقبل وفق هذه النسبة. ودعت النقابة الإدارات إلى السير بهذا النهج حفاظًا على الرسالة التعليمية بمستواها المعهود.
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