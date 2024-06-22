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اليونيفيل: استهداف مواقع الأمم المتحدة أو القريبة منها لشن هجمات عبر الخط الأزرق أمر غير مقبول
أخبار لبنان
2024-06-22 | 04:20
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اليونيفيل: استهداف مواقع الأمم المتحدة أو القريبة منها لشن هجمات عبر الخط الأزرق أمر غير مقبول
أعلنت نائبة مدير مكتب "اليونيفيل" الاعلامية كانديس ارديل، انه "منذ تشرين الأول، شهدنا العديد من الحوادث التي تعرضت فيها مواقعنا ومركباتنا لإطلاق النار من كلا الجانبين. في بعض الحالات، أصيب أفراد حفظ السلام، ولحسن الحظ، لم تكن الإصابات خطيرة. نؤكد باستمرار لجميع الأطراف أن استهداف مواقع الأمم المتحدة أو استخدام المناطق القريبة من مواقعنا لشن هجمات عبر الخط الأزرق أمر غير مقبول ويشكل انتهاكًا للقرار 1701".
وتابعت في بيان: "لدينا تدابير قوية لضمان سلامة حفظة السلام وقدرتهم على أداء واجباتهم، وتشمل هذه التدابير تحديث مبانينا حسب الحاجة. نحن نراقب الوضع باستمرار ونقوم بتعديله حسب الضرورة، ولا تزال قوات حفظ السلام قادرة على أداء مهامها على الأرض ومواصلة تنفيذ القرار 1701".
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