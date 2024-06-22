الدكاش وأبو عاصي من بكركي: لا يمكن للبنان أن يكون محطة رسائل للغير

بحث عضوا تكتل الجمهورية القوية النائبان شوقي الدكاش وبيار أبو عاصي مع البطريرك بشارة الراعي في بكركي، موفدين من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، التطورات الأخيرة.



وأشار الدكاش بعد اللقاء الى أن "المواقف متطابقة مع صاحب الغبطة، وقد وضعناه في أجواء المعلومات والإتصالات المتوافرة لدينا. ولا يمكن للبنان أن يكون محطة رسائل للغير".



وشدد على "وجوب انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، وان التواصل بين بكركي والقوات قائم ومتواصل من أجل خلاص البلد مما هو فيه".



ورداً على سؤال حول التخوف من تطور الأمور نحو الأسوأ، قال:"جميع اللبنانيين متخوفين، لكننا نحن أصحاب أمل رجاء ونحن متأكدون أن لبنان باقِ ولن يزول رغم الصعوبات".