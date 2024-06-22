جعجع في لقاء وفد من بلدات الشريط الحدودي: من واجبات الدولة ان تعنى بالقضايا الحيوية بدلا من التصرف باستنسابية

بحث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع وفد من بلدات الشريط الحدودي، رميش، عين إبل، دبل، والقوزح، ضم رؤساء بلديات ومخاتير وأعضاء مجالس بلدية، بحث المشاكل التي تعانيها المنطقة، خصوصاً لناحية الشؤون التربوية والصحية والتهميش في إدارات الدولة.



واعتبر جعجع ان من اقل واجبات الدولة ان تعنى بهذه القضايا الحيوية بدلا من تجاهلها والتصرف باستنساب وتمييز.

