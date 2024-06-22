افتتاح مؤتمر الانتشار الأول للروم الملكيين الكاثوليك: "معاً نعزز الوحدة الملكية"

تدابير سير غدا على أوتوستراد المتن السّريع في رومية بسبب إقامة سباق سرعة

تدابير سير غدا على أوتوستراد المتن السّريع في رومية بسبب إقامة سباق سرعة

جعجع في لقاء وفد من بلدات الشريط الحدودي: من واجبات الدولة ان تعنى بالقضايا الحيوية بدلا من التصرف باستنسابية