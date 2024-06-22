العثور على جثة المواطن الذي فقد في محيط جزيرة الأرانب - طرابلس

عثر على جثة المواطن الذي فقد يوم الأربعاء ١٩-٦-٢٠٢٤ على شاطئ العريضة، بعد أن فقد أثناء ممارسته هواية صيد الأسماك في محيط جزيرة الأرانب في طرابلس.



وقد تولت آلية الإسعاف التابعة للدفاع المدني نقل الجثة الى المستشفى الحكومي عقب حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.