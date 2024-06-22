الجماعة الاسلامية تنعى غطمة

نعت الجماعة الاسلامية القيادي في قوات الفجر أيمن غطمة ومرافقه "الذين استشهدا جراء غارة جوية على طريق البقاع الغربي عند مفرق بلدة الخيارة بعد عودتهم من تفقد خطوط المواجهة مع العدو الصهيوني".



واعتبرت الجماعة الاسلامية في بيان أن "هذا الإعتداء يأتي بعد الفشل وعمق الأزمة التي تعرض لها العدو على جبهة الإسناد الشمالية الذي لا يملك جيشه المهزوم في غزة إلا لغة التهديد والوعيد والإغتيال وإرتكاب المجازر بحق المواطنين بعد فشله في التغلب على المجاهدين أبناء القسام والجهاد وفصائل المقاومة الفلسطنية في غزة والضفة الغربية".