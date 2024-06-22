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مقدّمة النشرة المسائيّة 22-06-2024

أخبار لبنان
2024-06-22 | 12:45
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مقدّمة النشرة المسائيّة 22-06-2024
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مقدّمة النشرة المسائيّة 22-06-2024

سؤالان كبيران يُطرحان في المنطقة وعواصم القرار، ولاسيما في واشنطن . الأول : هل صحيح ان إسرائيل تنتهي من معركة رفح في غضون إسبوعين ؟ وماذا في اليوم التالي ؟... الثاني : هل سترتد إلى جنوبي لبنان؟ وكيف ستكون نوعية المعارك فيه ؟ هل لإبعاد حزب الله بضعة كيلومترات عن الحدود. ؟ وبالتالي ، ما جدوى هذا الهدف إذا كان حزب الله قادرًا على توجيه ضربات لأسرائيل من وراء نهر الليطاني... ؟ 
 
هذان السؤالان يعكسان حال الإرباك لدى الكثير من المحللين ، خصوصًا ان الخطط تُبحث في غرف العمليات العسكرية لا في غرفٍ أخرى ، سياسيةً كانت أو غير سياسية . 
 
في تطورات اليوم، الحدث ميداني . ضربة إسرائيلية قاسية للجماعة الاسلامية...  الضربة استهدفت  سيارة في بلدة الخيارة في البقاع الغربي، وأسفرت عن مقتل أيمن هاشم غُطمة ، أبو عمر، وهو قيادي في طلائع  الفجر التابعة للجماعة الإسلامية ، ومرافقِه. الإعلام الاسرائيلي وصف غُطمة بأنه كان مسؤولاً عن "توريد الأسلحة لصالح منظمتي حماس والجماعة الاسلامية،" وله دورفي "تطوير البنية التحتية" للحركات المقاتلة في المنطقة، فيما ورد في بيان النعي للجماعة الإسلامية، أن غطمة كان في طريق العودة من تفقد خطوط المواجهة مع العدو الصهيوني . عملية اليوم تكشف مدى امتلاك إسرائيل بنك أهدافٍ يتعلق بحزب الله وحركة حماس والجماعة الاسلامية طلائعِ الفجر . 
 

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المسائيّة

22-06-2024

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