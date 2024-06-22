سلسلة توقيفات للجيش اللبناني

دهمت وحدة من الجيش اللبناني، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، منزل المواطن المطلوب (م.ط.) في بلدة الزرارية - الجنوب وأوقفته لإقدامه على إطلاق النار وافتعال إشكالات، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر.



من جهة أخرى، أوقفت وحدة أخرى ١٢ سوريًّا في بلدتَي دير عمار والعوينات - الشمال لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.