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حفل التخرج الرابع والثلاثون لطلاب جامعة سيدة اللويزة
أخبار لبنان
2024-06-22 | 13:53
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حفل التخرج الرابع والثلاثون لطلاب جامعة سيدة اللويزة
إحتفلت جامعة سيّدة اللويزة، بحفل تخرج طلابها الرابع والثلاثين لعام 2023-2024، بدعوةٍ من رئيسِها الأب بشارة الخوري، بحضور ضيف الشرف وخطيب الحفل غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبى مؤسّس الجامعة، وذلك يوم الجمعة 21 حزيران 2024 في الحرم الرئيسي- زوق مصبح.
وقال رئيس عام الرهبانيَّة المارونيَّة المريميَّة قدس الأباتي إدمون رزق،: " "كونوا أكيدينَ أنّكم مستعدّون لخوضِ تجربةِ العمل ولدروسٍ جديدةٍ في الحياة. كونوا واثقينَ في قدراتكم وبأنّ أحلامَكم صارت على وشكِ التحقيق إذا أكملتم السعيَ في سبيلِها، كما سعَيتم في السنين الماضية وثابتين في مساعيكم لتصلوا حيث صممتم أن تكونوا. كونوا كما ربـيـتم في رحابِ جامعةِ سيّدة اللويزة الحبيـبـة، منفتحينَ على الآخرين، مناضلينَ من أجلِ الإنسانيّة، مجتهدينَ في خوضِ التحديّاتِ بكرامةٍ وشرف".
واضاف الأباتي رزق: "صلاتُنا اليوم هي أن يحفظَكم الربُّ من كلِّ سوءٍ وأن ترافقَكُم العذراءُ الساهرةُ في كلِّ طرقاتكم. ويا مريمَ، يا سيّدةَ اللويزة وشفيعةَ هذه الجامعة، واُمَّ طُلاّبِها، علّميهم كيف يخدمون بأمانةٍ ويبقونَ أوفياءَ لعملِ الله في حياتِهم، وضعي في قلبِ هؤلاء الشبّانِ والشاباتِ الرجاءَ، والإيمانَ باللهِ و محبّةَ الوطنِ والثقةَ بنفوسهم، كي لا يخافوا أن يكونوا ما أُعطيوا أن يكونوا: شهودَ خيرٍ وحقٍّ وجمال".
وقال رئيس جامعة سيّدة اللويزة الأب بشارة الخوري متوجها للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي: "أنتم في مُقدَّمِنا في هذا الاحتفالِ، ليس بوصفِكم سليلَ الرهبانيَّةِ المارونيَّةِ المريميّةِ حاضِنَةِ هذه الجامعةِ، وليسَ بوصْفِكُم مؤسَّسها، بَلْ أنتمْ هنا بِوَصْفِكم القائد الأعلى لمسيرةِ حِفظِ الكيانِ والكينونَةِ والهويَّةِ اللبنانيَّةِ الحقيقيَّةِ وكُلُها بخطرٍ، وبِوصْفِكُم القَيِمِ الأول على سِلاحِنا الأَمضى وهو التربيةُ في مدارسِنا وجامعاتِنا، كما فعل وعلّمَ سلفُكُم البطريرك الدويهي - الذي سيُعلَن طوباوياً في الثاني من شهر آب القادم ".
واضاف: " لقد سَعَوا وّيَسْعَونَ الى تغييرِ لونِ الحياةِ في لبنانَ، فاعمَلوا لتعيدوا اليها اللونَ اللبنانيَّ الحقيقي.
إذا اْضطرِرْتم الى الهِجرَة بقصدِ عملٍ وتَعَلّمٍ قولوا لهم قبل أنْ تغادِروا أنَّكُم عائدون لإعمارِ لبنانَ. لا تسمحوا لآبائكم أن يبيعوا أرضَ أجدادِكم فإليها ستعودونَ وهي في انتظاركم. إلتفّوا حولَ كنيسَتكم تماماً كما كان أجدادُكُم وآباؤكُم يفعلون عند سقوطِ أوانحرافِ أو ضعفِ الحكامِ المدنيين. لا تتنكروا للوطن ولتاريخِهِ لكي يبقى لكم وطن وليكون لكم مستقبل".
أخبار لبنان
التخرج
الرابع
والثلاثون
لطلاب
جامعة
اللويزة
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اسرار الصحف المحلية 22-06-2024
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