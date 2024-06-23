الحلبي يوقع التوصيف الجديد لمواد الامتحانات الرسمية

وقع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي التوصيف الجديد لمواد الامتحانات الرسمية، بناء على اقتراح المركز التربوي للبحوث والإنماء، وكلف رئيسة المركز البروفسورة هيام إسحق والمدير العام للتربية عماد الأشقر نشره على الموقع الرسمي للمركز التربوي والوزارة.