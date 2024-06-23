"كي لا نكون أمام شغور ثانٍ"... الراعي يدعو الى الإسراع بايجاد حل لفتح أبواب الكلية الحربية

الراعي: كيف ندعو شبابنا إلى الدولة وهي تقفل الأبواب بوجوههم؟

ذكّر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بأنه "لطالما حذّرنا من خطر الاستمرار في شغور الرئاسة الأولى، واعتبرنا التقاعس عن الدعوة إلى اجراء الانتخابات خطأ وطنياً وبمثابة اغتيال سياسي للنظام التوافقي الذي نحتكم إليه".



وقال الراعي في عظة قداس عيد الأب على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي: "الأبوّة ثلاثة أنواع: الأبوّة الدمويّة وهي أبوّة والديّة تأتي من الزواج والإنجاب والتربية. والأبوّة الروحيّة وهي أبوّة كنسيّة أعني أبوّة الكاهن والأسقف والرئيس الرهباني؛ إنّها أبوّة لها مسؤوليّتها في تأمين خير من هم في إطار مسؤوليّاتها، وخيرهم الروحيّ والماديّ والمعنويّ. والأبوّة المعنويّة وهي أبوّة الرئيس المدنيّ، مثل رئيس الجمهورية والملك والأمير. هؤلاء مسؤولون عن تأمين الخير العام في الجمهورية والمملكة والإمارة، وهم المسؤولون عن الدستور لخير جميع المواطنين، والمسؤولون عن انتظام المؤسسات، وإلا دبّت الفوضى، وتزعزع الملك. وهكذا في كل أبوة، الكرامة الأكبر هي الخدمة: فلخدمة أكبر، كرامة أكبر؛ ولكرامة أكبر خدمة أكبر".



وأضاف: "إنّنا نفهم معنى عدم وجود رئيس للجمهورية: إنه رئيس يفاوض بملء الصلاحيّات الدستوريّة، ويطالب مجلس الأمن تطبيق قراراته ولا سيما القرار 1559 المختصّ بنزع السلاح، والقرار 1680 الخاص بترسيم الحدود مع سوريا، والقرار 1701 الذي يعني تحييد الجنوب. وبعد ذلك يُعنى هذا الرئيس بألّا يعود لبنان منطلقًا لأعمال إرهابيّة تزعزع أمن المنطقة واستقرارها، وبالتالي بدخول لبنان نظام الحياد، وتحويله من واقع سياسيّ وأمنيّ إلى واقع دستوريّ يعطيه صفة الثبات والديمومة من خلال رعاية دوليّة. فالحياد هو في الأصل من طبيعة الكيان اللبنانيّ، ونظامه السياسيّ".