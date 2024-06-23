أهالي بلدة الفاعور نفذوا اعتصاما احتجاجا على تواصل تصاعد سحب دخان مكب نفايات

نفذ أهالي بلدة الفاعور اعتصاما في وسط البلدة احتجاجا على تواصل تصاعد سحب دخان مكب النفايات العائد لبلدة برالياس المشتعل منذ ١٥ يوما.



ورفع المعتصمون كتابا الى وزير البيئة ومحافظ البقاع، مطالبين باقفال المكب العشوائي نهائيا خصوصا وأن الوضع البيئي تفاقم بعد توقف معمل الفرز في برالياس عن العمل.



كما هدد الأهالي باتخاذ خطوات تصعيديه بحال عدم الاستجابة لمطلبهم.