الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أسماء من الماضي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تيليغراف: حزب الله يخزن صواريخ ومتفجرات في مطار بيروت
أخبار لبنان
2024-06-23 | 09:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تيليغراف: حزب الله يخزن صواريخ ومتفجرات في مطار بيروت
يخزن حزب الله كميات هائلة من الأسلحة والصواريخ والمتفجرات الإيرانية في مطار بيروت المدنيّ الرئيسيّ، حسب ما أفاد به المبلغون عن المخالفات في المطار، لصحيفة "
تيليغراف
" البريطانية.
وقالت "تيليغراف": "يُزعم أن هذه المخازن تحتوي على صواريخ فلق غير الموجهة المصنوعة في إيران، وصواريخ فاتح-110 قصيرة المدى، وصواريخ باليستية متنقلة على الطرق وصواريخ M-600 بمدى يتراوح بين 150 إلى 200 ميل."
وأوضحت وجود صواريخ موجهة مضادة للدبابات من طراز AT-14 كورنيت، وكميات هائلة من صواريخ بركان الباليستية قصيرة المدى ومتفجرات RDX، وهي مسحوق أبيض سام يعرف أيضاً باسم السيكلونيت أو الهكسا.
ولفتت إلى أنّ الكشف عن هذه المعلومات ستثير مخاوف من أن يصبح مطار رفيق الحريري، الذي يبعد أربعة أميال فقط عن وسط المدينة، هدفاً عسكرياً رئيسياً.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
صواريخ
ومتفجرات
بيروت
التالي
مرجع حكومي سابق لـ"الأنباء" الكويتية: اسم الحريري متقدم على آخرين للعودة إلى السراي ضمن تسوية كاملة
المقاومة الاسلامية تبثّ صورا ملتقطة جوا لمواقع داخل إسرائيل (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:18
اتحاد النقل الجوي: خبر جود أسلحة وصواريخ في مطار بيروت مجرد أضاليل وأكاذيب
أخبار لبنان
10:18
اتحاد النقل الجوي: خبر جود أسلحة وصواريخ في مطار بيروت مجرد أضاليل وأكاذيب
0
آخر الأخبار
11:09
وزير الأشغال علي حمية ردًا على اتهامات صحيفة "تلغراف": اتمنى على صحيفة "تلغراف" مراجة department of transport البريطانية والتي زارت مطار بيروت سابقًا وهي المعنية الأساس بملفات النقل
آخر الأخبار
11:09
وزير الأشغال علي حمية ردًا على اتهامات صحيفة "تلغراف": اتمنى على صحيفة "تلغراف" مراجة department of transport البريطانية والتي زارت مطار بيروت سابقًا وهي المعنية الأساس بملفات النقل
0
أخبار لبنان
2024-06-19
نصرالله: أي مكان في إسرائيل لن يكون بمنأى عن صواريخ حزب الله ...وتحذير للحكومة القبرصية
أخبار لبنان
2024-06-19
نصرالله: أي مكان في إسرائيل لن يكون بمنأى عن صواريخ حزب الله ...وتحذير للحكومة القبرصية
0
خبر عاجل
2024-06-19
نصر الله: على الحكومة القبرصية أن تحذر من أن فتح مطاراتها وقواعدها للاسرائيلي يعني أنها أصبحت طرفا في الحرب وستتعاطى معها المقاومة على هذا الاساس
خبر عاجل
2024-06-19
نصر الله: على الحكومة القبرصية أن تحذر من أن فتح مطاراتها وقواعدها للاسرائيلي يعني أنها أصبحت طرفا في الحرب وستتعاطى معها المقاومة على هذا الاساس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:41
الاتحاد الدولي للنقل الجوي: لا نتدخل بالوضع السياسي أو الأمني في لبنان
أخبار لبنان
11:41
الاتحاد الدولي للنقل الجوي: لا نتدخل بالوضع السياسي أو الأمني في لبنان
0
أخبار لبنان
11:36
سفارة إسرائيل في الولايات المتحدة لبايدن: لا تخطئوا ونحن لن نسمح لحزب الله بأن يمارس القتل على الشعب الإسرائيليّ
أخبار لبنان
11:36
سفارة إسرائيل في الولايات المتحدة لبايدن: لا تخطئوا ونحن لن نسمح لحزب الله بأن يمارس القتل على الشعب الإسرائيليّ
0
أخبار لبنان
11:24
حمية ردًا على اتهامات صحيفة "التلغراف": المقال الذي أصدرته سخيف ونحن في صدد رفع دعوى قضائية بحقها
أخبار لبنان
11:24
حمية ردًا على اتهامات صحيفة "التلغراف": المقال الذي أصدرته سخيف ونحن في صدد رفع دعوى قضائية بحقها
0
أخبار لبنان
10:18
اتحاد النقل الجوي: خبر جود أسلحة وصواريخ في مطار بيروت مجرد أضاليل وأكاذيب
أخبار لبنان
10:18
اتحاد النقل الجوي: خبر جود أسلحة وصواريخ في مطار بيروت مجرد أضاليل وأكاذيب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-06-21
عيد الأب... تعرفوا على قصة هذا اليوم المميز وسبب احتفال العالم به!
منوعات
2024-06-21
عيد الأب... تعرفوا على قصة هذا اليوم المميز وسبب احتفال العالم به!
0
رياضة
2024-06-20
أوروبا 2024: إصابة مبابي تخلط أوراق الفرنسيين في مواجهتهم المتجددة مع هولندا
رياضة
2024-06-20
أوروبا 2024: إصابة مبابي تخلط أوراق الفرنسيين في مواجهتهم المتجددة مع هولندا
0
منوعات
2024-06-08
فيديو مؤثر... طفل يرقص فرحاً بعد تلقيه حقنة منحته القدرة على السمع للمرة الأولى (فيديو)
منوعات
2024-06-08
فيديو مؤثر... طفل يرقص فرحاً بعد تلقيه حقنة منحته القدرة على السمع للمرة الأولى (فيديو)
0
فنّ
08:10
بعد إطلاق سراحه... جاستن تيمبرليك يعود إلى المسرح مجدداً
فنّ
08:10
بعد إطلاق سراحه... جاستن تيمبرليك يعود إلى المسرح مجدداً
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:52
المقاومة مستمرّة في عملياتها ضد اسرائيل... إليكم آخرها
تقارير نشرة الاخبار
07:52
المقاومة مستمرّة في عملياتها ضد اسرائيل... إليكم آخرها
0
أخبار لبنان
07:41
أهالي بلدة الفاعور نفذوا اعتصاما احتجاجا على تواصل تصاعد سحب دخان مكب نفايات
أخبار لبنان
07:41
أهالي بلدة الفاعور نفذوا اعتصاما احتجاجا على تواصل تصاعد سحب دخان مكب نفايات
0
أخبار دولية
06:39
غالانت توجه إلى واشنطن: نحن مستعدون لأي إجراء يحتمل أن يكون لازما في غزة ولبنان وفي مناطق أخرى
أخبار دولية
06:39
غالانت توجه إلى واشنطن: نحن مستعدون لأي إجراء يحتمل أن يكون لازما في غزة ولبنان وفي مناطق أخرى
0
أخبار لبنان
05:06
"كي لا نكون أمام شغور ثانٍ"... الراعي يدعو الى الإسراع بايجاد حل لفتح أبواب الكلية الحربية
أخبار لبنان
05:06
"كي لا نكون أمام شغور ثانٍ"... الراعي يدعو الى الإسراع بايجاد حل لفتح أبواب الكلية الحربية
0
أخبار دولية
23:33
زيلينسكي: روسيا استخدمت أكثر من 2400 قنبلة موجهة في أوكرانيا خلال حزيران
أخبار دولية
23:33
زيلينسكي: روسيا استخدمت أكثر من 2400 قنبلة موجهة في أوكرانيا خلال حزيران
0
أمن وقضاء
16:57
المقاومة الاسلامية تبثّ صورا ملتقطة جوا لمواقع داخل إسرائيل (فيديو)
أمن وقضاء
16:57
المقاومة الاسلامية تبثّ صورا ملتقطة جوا لمواقع داخل إسرائيل (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الرياضي يحتفل بتتويجه بطل لبنان وآسيا بملعبه في المنارة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الرياضي يحتفل بتتويجه بطل لبنان وآسيا بملعبه في المنارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في اليورو تعادل سلبي لفرنسا بغياب مبابي وفرصة اخيرة لبلجيكا الليلة
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في اليورو تعادل سلبي لفرنسا بغياب مبابي وفرصة اخيرة لبلجيكا الليلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
افتتاح فيلم "ولاد رزق ٣" في الرياض
تقارير نشرة الاخبار
13:46
افتتاح فيلم "ولاد رزق ٣" في الرياض
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:03
6 جبهات ستساند لبنان في حال توسعت الحرب بين لبنان وإسرائيل
أخبار لبنان
13:03
6 جبهات ستساند لبنان في حال توسعت الحرب بين لبنان وإسرائيل
2
منوعات
16:56
توقيف عارضة الأزياء اليمنية خلود باشراحيل وزوجها... والسبب: مجموعة صور جديدة؟!
منوعات
16:56
توقيف عارضة الأزياء اليمنية خلود باشراحيل وزوجها... والسبب: مجموعة صور جديدة؟!
3
أمن وقضاء
16:57
المقاومة الاسلامية تبثّ صورا ملتقطة جوا لمواقع داخل إسرائيل (فيديو)
أمن وقضاء
16:57
المقاومة الاسلامية تبثّ صورا ملتقطة جوا لمواقع داخل إسرائيل (فيديو)
4
آخر الأخبار
15:18
أ.ب عن مسؤولين أميركيين: حاملة الطائرات آيزنهاور أمرت بالعودة للوطن ووصلت إلى المتوسط قادمة من البحر الأحمر
آخر الأخبار
15:18
أ.ب عن مسؤولين أميركيين: حاملة الطائرات آيزنهاور أمرت بالعودة للوطن ووصلت إلى المتوسط قادمة من البحر الأحمر
5
صحف اليوم
00:22
مرجع حكومي سابق لـ"الأنباء" الكويتية: اسم الحريري متقدم على آخرين للعودة إلى السراي ضمن تسوية كاملة
صحف اليوم
00:22
مرجع حكومي سابق لـ"الأنباء" الكويتية: اسم الحريري متقدم على آخرين للعودة إلى السراي ضمن تسوية كاملة
6
فنّ
02:40
للمرة الأولى...كندة علّوش تعلن إصابتها بمرض السرطان (فيديو)
فنّ
02:40
للمرة الأولى...كندة علّوش تعلن إصابتها بمرض السرطان (فيديو)
7
منوعات
12:29
في اليونان... ألعاب نارية ويخت والنتيجة كارثية! (صورة)
منوعات
12:29
في اليونان... ألعاب نارية ويخت والنتيجة كارثية! (صورة)
8
أخبار لبنان
13:06
اصوات داعمة لإشعال الجبهة الاسرائيلية مع لبنان..مقابل صوت لوقف الحرب
أخبار لبنان
13:06
اصوات داعمة لإشعال الجبهة الاسرائيلية مع لبنان..مقابل صوت لوقف الحرب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More